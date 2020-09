Opnieuw explosie bij woning in Zaandam, tweede in acht dagen

Acht dagen nadat bewoners rond de Ringweg in Zaandam werden opgeschrikt door een mysterieuze explosie, heeft er bij dezelfde woning opnieuw een ontploffing plaatsgevonden. Dat schrijft NH Nieuws.

De harde knal vond dinsdagavond plaats rond 23:15, bij een rijtjeshuis aan de Ringweg. Volgens de lokale omroep raakte niemand gewond en is nog onduidelijk hoe groot de schade is. De politie doet onder zoek in de straat.

