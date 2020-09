Op en rondom het Malieveld en in het centrum van Den Haag staat de politie paraat vanwege nieuwe demonstraties tegen de omstreden coronawet die het kabinet wil invoeren. Op het Binnenhof is een man in de boeien geslagen.

Organisator Eldor van Feggelen blies zijn aangekondigde demonstratie eerder af, maar toch zijn er vrijdagochtend een hoop mensen van andere groeperingen naar de Hofstad gekomen. Demonstranten dragen borden met teksten als “Corona-wet maakt meer kapot dan je lief is”.

Van Feggelen zegt tegen Hart van Nederland dat hij zelf niet meedoet aan de demonstratie, maar wel “een kopje thee” aan het drinken is op het Plein, vlakbij het gebouw van de Tweede Kamer.

Naar het Malieveld

De politie is in groten getale aanwezig om alles in goede banen te leiden. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat burgemeester Jan van Zanen van Den Haag alleen demonstraties op het Malieveld heeft toegestaan. Daarom worden betogers op andere locaties in de stad naar het Malieveld gestuurd.

Heel druk is het daar overigens nog niet, meldt verslaggever Pieter de Graag. Er staan nu ongeveer honderd mensen op het Malieveld. De sfeer is gemoedelijk, maar de aanwezige demonstranten reageren wel verongelijkt op de aanwezige politiemacht.

In de boeien geslagen

Er lijkt tot nu toe één persoon aangehouden te zijn. Op beelden van Hart van Nederland is te zien dat een man in de boeien wordt geslagen op het Binnenhof. “Hij riep: ik kan toch niet de inhoud van mijn rugzak laten zien als ik in de boeien word geslagen”, meldt verslaggever Pieter de Graag.

Het incident gebeurde tijdens de inloop van de wekelijkse ministerraad. Op de beelden is te zien dat de man tijdens het persmoment ministers met zijn mobiele telefoon filmde. Het is niet duidelijk of hij ook bij de groep hoort die in de stad demonstreert tegen de nieuwe coronawet.

Een politiewoordvoerder zegt dat er, voor zover bekend, nog niemand is aangehouden.

Hoorzitting over coronawet

In de Tweede Kamer is vrijdag een hoorzitting met experts over de nieuwe coronawet. Onder andere rechtsgeleerden en lokale bestuurders buigen zich over de omstreden spoedwet.

Met de tijdelijke wet wil minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de huidige coronamaatregelen juridisch verankeren. Een eerdere versie van zijn wetsvoorstel riep veel kritiek op, zowel binnen als buiten de politiek.

