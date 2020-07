Opnieuw corona op nertsenfokkerij, deze keer in Ledeacker

Op een nertsenfokkerij in het Noord-Brabantse Ledeacker is het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 4500 moederdieren. De dieren worden zo snel mogelijk afgemaakt. Protocollen rondom hygiëne worden aangescherpt, zo is bekendgemaakt.

Inmiddels is op 24 nertsenbedrijven in Nederland het coronavirus aangetroffen. Afgelopen maandag nog werd het coronavirus ontdekt op een fokkerij in het Brabantse Aarle-Rixtel, in de buurt van Helmond. Daar ging het om 2000 moederdieren.

Bij de 23 bedrijven waar het virus eerder was gevonden, zijn de dieren inmiddels gedood. Op twee bedrijven is het coronavirus vermoedelijk overgegaan van nerts op de mens.

Lees ook: Veiligheidsregio wil ruiming alle nertsen zuidoosten van Brabant

Landelijk vervoersverbod

Om verdere verspreiding tegen te gaan, heeft het kabinet al een landelijk vervoersverbod voor nertsen ingesteld. Ook mogen bezoekers niet meer in de stallen komen. Een bestaand hygiëneprotocol wordt aangescherpt, melden ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Experts gaan onderzoek doen, ook wordt het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd.

In 2024 wordt een verbod op nertsenhouderijen van kracht. Nu werkt het kabinet aan een regeling waarmee bedrijven vrijwillig eerder kunnen stoppen.

ANP