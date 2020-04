Opnieuw autobranden in Arnhem, teller staat nu op 15

In de nacht van zondag op maandag hebben er opnieuw autobranden in Arnhem plaatsgevonden. Twee auto’s gingen in vlammen op. Arnhem wordt bijna op dagelijkse basis geteisterd door autobranden. Volgens regionale media staat het aantal autobranden in Arnhem na afgelopen nacht op vijftien.

De eerste wagen brandde rond 01.00 uur af aan de Kamillelaan, een paar uur later was het raak op de Willem Beijerstraat. Ook daar ging een auto verloren. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de branden. Er wordt uitgegaan van brandstichting.

Burgemeester Ahmed Marcouch sprak zondag van “een plaag voor de stad”. Hij noemde de autobranden “laf en sneaky”. Volgens hem zijn autobranden “schrikbarend voor de buurt en een drama voor de eigenaar”.

ANP