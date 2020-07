Op verschillende plekken in Nederland zijn dinsdagavond opnieuw boze boeren de weg opgegaan om te demonstreren tegen plannen van het kabinet. De actievoerders zijn naar distributiecentra in onder meer Geldermalsen en Raalte gereden.

In het Overijsselse Raalte zijn honderden boeren naar het landelijke distributiecentrum van Jumbo gekomen om de protesteren. Ze willen dat supermarkten een “eerlijke prijs” voor hun producten gaat betalen. De actievoerders hebben hun trekkers langs de weg geparkeerd en staan voor de ingang.

Eerder op de avond reden tientallen boeren in colonne vanuit het Gelderse Vuren naar een Albert Heijn-distributiecentrum in Geldermalsen. Ze eisten een gesprek met de directie van de supermarktketen. “We doen het hier, nu het hier nog kan”, legde Bart Belser uit tegen een verslaggever van Hart van Nederland. Hij is de organisator van het wilde protest.

De politie komt hier op het terrein vragen wat de plannen zijn. Organisator Bart zegt dat er iemand onderweg is om het gesprek aan te gaan. “Ze zouden me niet met een kluitje in het riet sturen.” “Realistisch gezien zijn we met 2 uur weg”, zegt een ander @HartvNL #boerenprotesr pic.twitter.com/is3Ry7hLaU — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 7, 2020

Meer demonstratieverboden?

De melkveehouder doelt op het demonstratieverbod in Groningen, Drenthe en Friesland. Daar mogen actievoerders een week lang niet meer protesteren met trekkers en andere landbouwvoertuigen. De noordelijke veiligheidsregio’s zeggen dat die maatregel is genomen omdat boerenprotesten in de afgelopen dagen hebben geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

Volgens Belser is het “een makkelijke maatregel om de boeren het hoekje in te drukken”. Hij verwacht dat ook op andere plekken in ons land demonstreren met trekkers verboden zal worden. Verschillende veiligheidsregio’s geven inderdaad aan zich te beraden op een dergelijk verbod.

Farmers Defence Force legt zich niet neer bij een demonstratieverbod. “De provincies plegen inbreuk op de rechten van de boeren”, aldus de organisatie. De boerenactiegroep zegt een civiele procedure voor te bereiden en voorspelt dat het de boeren alleen maar “volhardender en creatiever” zal maken.

‘Naar milieu-activist’

Ook op andere plekken in het land is gedemonstreerd door boeren, zoals in het Gelderse Varsseveld. De politie heeft signalen dat ze richting Nijmegen willen rijden en houdt de situatie scherp in de gaten, aldus een woordvoerder.

Volgens De Gelderlander gaat het om 130 tot 150 trekkers die onderweg zouden zijn naar het huis van Johan Vollenbroek in Nijmegen. De voorzitter van natuurorganisatie Mobalisation for the Environment vocht met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan bij de Raad van State.

De politie kan niet bevestigen of de boeren inderdaad onderweg zijn naar de milieu-activist. Volgens de krant zou Vollenbroek onder begeleiding naar de actievoerders worden gebracht om een protestbrief in ontvangst te nemen.

In Geldermalsen trokken de boeren laat op de avond weer naar huis na een gesprek met de vestigingsmanager van het distributiecentrum, vertellen ze tegen Hart van Nederland.

Boos om veevoer

Boeren zijn al dagen aan het demonstreren met hun landbouwvoertuigen. Ze eisen dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor hun landbouwproducten. Maar ze zijn vooral boos over nieuwe maatregelen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen.

Zo wil minister Carola Schouten van Landbouw dat boeren veevoer gaan gebruiken met minder eiwit erin, maar dat zien ze niet zitten. Ze zijn bang dat eiwitarm voedsel niet goed is voor hun dieren. Sommige boeren vinden dat het zelfs dierenmishandeling is.

