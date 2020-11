Politie zoekt 'opgepimpte' Golf na vondst dode vrouw op rijbaan in Amsterdam

De recherche in Amsterdam vraagt mensen uit te kijken naar een blauwe of donkere ‘opgepimpte’ (getunede) Volkswagen Golf. Die is mogelijk betrokken bij de aanrijding van een 34-jarige vrouw op de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost.

Het slachtoffer werd vorige week donderdag dood op de rijbaan gevonden.

Getunede Golf

De recherche vraagt getuigen die recent een getunede Golf met schade hebben gezien, om zich te melden, evenals mensen die bijvoorbeeld dashcambeelden hebben van de uren voor en na het incident.

Crowdfunding voor begrafenis

Familie en vrienden van de vrouw zijn online een inzameling begonnen om haar begrafenis te betalen. Via crowdfunding hopen ze 9000 euro op te halen.

ANP