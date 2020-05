Ook volwassen voetballers mogen weer trainen: 'Ik hoop dat ik het nog kan'

Voor veel amateurvoetballers zit het lange wachten erop. De competities zijn dan wel stilgelegd, maar vanaf maandag mag er weer getraind worden. Bij HHC Hardenberg staat het tweede mannenelftal gelijk op de eerste avond klaar voor een training, met anderhalve meter afstand.

De jeugd was eind april weer begonnen, maar nu mogen alle 1,2 miljoen leden van de KNVB het veld weer op. Onder voorwaarden, dat wel. Er zijn geen wedstrijden, en omdat er afstand moet worden gehouden mogen er ook geen persoonlijke duels zijn. Kantines en kleedkamers blijven gesloten. Douchen doen de spelers thuis. Ze zijn maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig en gaan gelijk na afloop weer naar huis.

Trainen met creativiteit

Trainen met coronamaatregelen vergt wel wat creativiteit. Zo heeft de Overijsselse club speciale looproutes ingesteld, gebruiken ze maar een paar velden en de kleedkamers zijn afgesloten. Coördinatoren en stewards lopen rond om te controleren of iedereen de regels volgt.

De spelers staan in ieder geval te trappelen. Justin Lambers: ”Het voelt lekker om weer op het gras te staan, weet niet eens hoeveel weken het is geleden.” Ook speler Thomas heeft er weer veel zin in. ”Leuk om iedereen ook weer eens te zien”, vertelt hij terwijl hij zijn voetbalschoenen aan probeert te trekken. ”Ik hoop dat ik het nog kan”, lacht hij.