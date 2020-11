Ook Pippi Langkous geveld door corona: 'Ik dacht, dit is het einde'

Actrice Inger Nilsson (61), wereldberoemd vanwege haar glansrol als Pippi Langkous, is besmet geweest met corona. “Ik dacht echt: dit is het einde”, vertelt ze.

Ze liep het coronavirus op tijdens een etentje met vrienden, aldus De Telegraaf. “Ik had het hele programma, geen smaak, koorts, enorme hoofdpijn… Ik was zo bang omdat ik nooit koorts heb en me afvroeg hoe mijn lichaam zou reageren.”

‘Hoop dat ik immuun ben’

Hoewel men in Zweden geen mondkapjesplicht heeft en er geen lockdown is ingesteld, staat de ex-patiënte achter het beleid van haar vaderland. “Ieder individu moet zelf de verantwoording nemen. Ik draag een masker, houd afstand, maar ik hoop dat ik nu immuun ben.”