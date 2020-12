Terwijl veel mensen uitkijken naar winterweer rond de kerstdagen, stijgt de temperatuur na het weekend juist tot in de dubbele cijfers. Op veel plekken wordt het maar liefst 12 graden. De donkere dagen voor Kerst gaan volgens Weer.nl gepaard met herfstachtig weer. Het waait en regent soms flink en veel ruimte voor zon is er niet. Volgens de huidige berekeningen is de kans op een officiële witte Kerst circa 2%.

De kans op een witte Kerst slinkt dus snel. Zachte zuidwestenwinden bepalen het weer na het weekend. Naast een flinke portie zachte lucht worden ook storingen aangevoerd, daardoor regent het vaak en kan de wind vooral aan zee soms flink uitschieten. Er komen ook droge dagdelen voor met soms wat ruimte voor de zon, maar het zijn vooral de wolken die de donkere dagen voor Kerst extra somber maken. De maximumtemperaturen liggen vanaf maandag tussen 9 en 12 graden. Later in de week wordt het iets minder zacht, maar voorlopig blijft de temperatuur ruim boven de normaal van 6 graden. Vorst wordt vanaf het weekend niet meer verwacht.

Kans op witte Kerst 60% kleiner dan in de vorige eeuw

Volgens de huidige berekeningen is de kans op een officiële witte Kerst dit jaar circa 2%. Dit is nog minder dan normaal. Sinds 1901 kwam het 8 keer tot een officiële witte Kerst bij het KNMI in De Bilt, waarbij op beide Kerstdagen een gesloten sneeuwdek werd gemeten. Dit was voor het laatst het geval in 2009 en 2010.

Volgens de statistiek is de kans jaarlijks circa 7%, maar door het drastisch afnemen van het aantal sneeuwdekdagen neemt de kans op een witte Kerst deze eeuw snel af. De Bilt telde van 1961 tot en met 1990 jaarlijks gemiddeld 15 dagen met een gesloten sneeuwdek. Door klimaatopwarming is dit aantal van 1991 tot en met 2020 afgenomen tot 6 sneeuwdekdagen, een afname van 60%! We moeten dus tegenwoordig extra geluk hebben dat het precies tijdens Kerst wit is.

Precies 3 jaar geleden een dik pak sneeuw

In 2017 viel zowel op 10 als 11 december flink wat sneeuw. Dit is inmiddels 3 jaar geleden en sindsdien is het nergens meer tot een sneeuwdek van meer dan 15 cm gekomen. Op 10 en 11 december viel in een brede strook van zuidwest naar noordoost over het land 10 tot 25 cm sneeuw. Op de Hoge Veluwe lag maar liefst 5 dagen lang meer dan 15 cm sneeuw en in Hoog-Soeren lag op 11 december maar liefst 44 centimeter! Helaas ging het flink dooien, waardoor op 20 december de meeste sneeuw alweer was verdwenen en ook de Kerst van 2017 als ‘groen’ de boeken in ging.

Waar is het wel wit in Europa?

Winterliefhebbers hoeven niet zo heel ver te reizen voor een wit landschap. Zowel op de hogere delen van de Ardennen als in het Sauerland ligt een laagje sneeuw. Maar met het zachte weer in het vooruitzicht zal deze sneeuw snel verdwijnen. Meer sneeuw vinden we in de Alpenlanden. Aan de zuidkant van de Alpen is afgelopen dagen 2 tot 3 meter sneeuw gevallen, een zeer bijzondere situatie voor december. Opvallend is ook de grote hoeveelheid sneeuw op IJsland, ook daar ligt regionaal ruim 2 meter sneeuw.

Normaal gesproken zou in Oost-Europa ook een sneeuwdek moeten liggen, maar nu is het tot aan West-Rusland groen met slechts regionaal wat gebieden met sneeuw. Ook de Baltische Staten en het zuiden van Scandinavië ogen nog steeds groen. En in Moskou, waar normaal in december een flink pak sneeuw zou moeten liggen, ligt bijna niets.