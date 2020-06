Onweer maakt einde aan tropische warmte: zware buien trekken over Brabant

De eerste tropische dag van dit jaar wordt vrijdagavond, je zou haast niet anders verwachten, afgesloten met flink wat donder en bliksem. Inmiddels trekken er zware onweersbuien over Noord-Brabant. In de regio Tilburg staan de eerste straten alweer blank.

Om 16.40 uur tikte de thermometer in De Bilt 30,1 graden aan en daarmee was het voor het eerst in 2020 tropisch warm. In grote delen van het land komt er echter snel een eind aan de hitte. De eerste onweersbuien zijn inmiddels het zuiden van het land binnengetrokken.

Vooral in de regio rond Tilburg gaat het flink los met onweer, zware windstoten, hagel en veel regen. Het Hollandse zomerweer zorgt op meerdere plekken in Noord-Brabant voor wateroverlast, op foto’s is te zien dat de eerste straten alweer blank staan.

Het KNMI heeft vanwege de buien met onweer code geel afgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

In Rijen staat inmiddels al een flinke laag water op de weg.

Ook in Boxtel kan de riolering het vele regenwater niet verwerken.

Door de zware windstoten waaiden er in Tilburg bomen om.



In de regio kwamen ook flinke hagelstenen uit de lucht.

Net een wolkbreuk gehad, de ijsklontjes komen uit de lucht vallen. #onweer pic.twitter.com/bJCfzGndhf — Thomas (@thomaskimenai) June 26, 2020

Beeld ter illustratie