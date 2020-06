Onvrede onder bewoners Haarsteeg na besluit NVWA over paarden

Bewoners van Haarsteeg zijn niet tevreden met het besluit van de NVWA om de volgens hen zwaar verwaarloosde paarden in een wei in de buurt te laten staan. De NVWA laat op Twitter weten dat de conditie van de dieren goed is, maar dat de leefomstandigheden wel moeten verbeteren.

De instantie zegt toezicht te gaan houden, maar buurtbewoners zijn er niet gerust op. Buurtbewoner Corina laat weten teleurgesteld te zijn in het onderzoek. “Ik ben heel blij dat de dierenarts zegt dat het er allemaal goed uitziet. Dat doet me alleen maar goed, alleen dan zijn we weer terug bij af. Dan wordt er weer niets gedaan. Ik sta een beetje te shaken. Ik vind het te triest voor woorden dat die man hier nog gewoon rondrijdt.”

Samen met een collega (dierenarts) inspectie uitgevoerd bij paarden in #haarsteeg. Er was geen sprake van ernstige verwaarlozing; de conditie van de dieren was goed. De houder moet de leefomstandigheden van de dieren wel verbeteren, we zien er op toe dat dat gebeurt. — Inspecteur Dierwelzijn (@NVWADierwelzijn) June 4, 2020

Bijgevoerd

De eigenaar van de paarden was vanavond ook aanwezig en heeft de dieren onder toezicht van Annemieke van Straaten van Stichting Annemieke en de politie gevoerd. Ook van Straaten is nog steeds bezorgd over de situatie en vindt dat de paarden per direct in beslag hadden moeten worden genomen. “Ik ben boos op de overheid, die is nalatig geweest en heeft ervoor gezorgd dat het hier gisteravond bijna escaleert.” Zo’n veertig bewoners gingen toen verhaal halen bij de eigenaar.

De bewoners zeggen dat de man al jaren niet goed omgaat met zijn paarden en andere dieren, zoals pauwen en ezels. Ze vrezen dat de paarden nu voor twee dagen eten hebben en dat de situatie daarna weer zal verslechteren, maar de NVWA belooft om toezicht te gaan houden.

De eigenaar van de paarden wilde niet voor de camera van Hart van Nederland reageren.