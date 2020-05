Ontuchtverdachte James B. terminaal: mag Nederland verlaten

James B., de 50-jarige Amerikaan die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een 12-jarig meisje uit Rotterdam in een hotel in de stad, mag Nederland verlaten. Dat bepaalde de rechtbank Rotterdam donderdag. James B. is ernstig ziek, zijn levensverwachting is volgens zijn advocaat nog hooguit enkele maanden.

Het voorarrest van B. is recent al geschorst. Een van de voorwaarden was echter dat hij in Nederland moest blijven. Zijn advocaat vroeg donderdag die voorwaarde op te heffen, zodat B. terug kan keren naar zijn thuisland. De officier van justitie verzette zich daar tegen, zij vindt het belangrijk dat de Amerikaan aanwezig is bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, die staat gepland op 18 juni. De advocaat merkte op dat het überhaupt de vraag is of B. dan nog leeft, gezien zijn gezondheid.

De rechtbank bepaalde dat er sprake is van een “heel bijzondere situatie”, daarom weegt zijn belang om terug te keren naar de VS zwaarder, aldus de rechter.

B. kwam eind juni vorig jaar op Schiphol aan en reisde door naar Rotterdam waar hij het meisje ontmoette op het treinstation. Hij gaf haar de sleutel van een hotelkamer in het Hilton waarna ze er twee dagen verbleven. Tijdens de vermissing werd een Amber Alert uitgedaan. De politie trof daarna het tweetal in de hotelkamer aan. De verdachte heeft ontkend dat hij het meisje heeft misbruikt.

De twee kenden elkaar via een onlinepaardenspel, dat de dochter van B. ook speelde. Zijn dochter en haar moeder wonen in Nederland. De moeder deed na de aanhouding van B. in juni ook aangifte van verkrachting door hem, ongeveer twintig jaar geleden. Daaruit zou hun dochter zijn voortgekomen. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft na onderzoek besloten hiervoor geen vervolging in te stellen tegen B., werd eerder al bekend.

B. was donderdag niet fysiek in de rechtbank aanwezig, hij belde in vanuit het adres waar hij momenteel verblijft.