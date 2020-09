Ontsnapte tbs'er overvalt en misbruikt vrouw (51) in Lelystad

Een 37-jarige tbs’er heeft maandag een 51-jarige vrouw overvallen en seksueel misbruikt in Lelystad. De man was eerder die dag niet teruggekeerd van zijn verlof uit een tbs-kliniek in Almere.

De vrouw fietst maandag door de bossen bij Lelystad, als ze ter hoogte van de Torenvalkweg besluit om even te pauzeren. Op dat moment wordt ze door de ontsnapte tbs’er overvallen en seksueel misbruikt. Daarna vertrekt de man op de fiets van het slachtoffer in de richting van Lelystad. De vrouw vervolgt te voet haar weg en schakelt de politie in.

Grote klopjacht

Die start direct een grote klopjacht naar de man en kamt onder met politiehonden en een politiehelikopter de omgeving uit. Ook wordt een Burgernet-melding uitgestuurd waarin mensen wordt gevraagd uit te kijken naar de verdachte. De zoektocht levert niets op.

LELYSTAD: De gezochte man is nog niet gevonden. Burgernet wordt gesloten, mocht u nog informatie hebben dan kunt u bellen 0900-8844. Vriendelijk dank. https://t.co/iCKbelKxYN — Burgernet Flevoland (@Burgernet_FL) September 14, 2020

Dinsdagochtend kon de man op de Larserdreef alsnog worden aangehouden, nadat hij op straat was herkende door agenten. Hij zit vast. De vrouw die hij misbruikte heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.

Signalement

De politie is nog altijd op zoek naar extra getuigen om te achterhalen wat er precies gebeurd is. De ontsnapte tbs’er is een witte man met kort stekelig grijs haar. Hij is ongeveer 1.75 meter lang. Op de avond van het misdrijf droeg hij een donkerblauw Nike-vest, een spijkerbroek en sportschoenen.

Getuigen die de man maandag tussen 16.45 en 17.45 uur gezien hebben in het bos nabij de Oostvaardersplassen worden opgeroepen zich te melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.