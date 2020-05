In het eerste economische steunpakket van het kabinet kregen werkgevers een ‘ontslagboete’ als ze personeel zouden ontslaan. In het woensdag aangekondigde tweede pakket is die boete geschrapt. Vakbonden zijn boos.

Vakbond FNV vindt het afschaffen van de ontslagboete in het nieuwe steunpakket “ondoordacht en contraproductief”. Volgens CNV neemt het kabinet “de verkeerde afslag”

Verdubbeling ww-uitkeringen

De versoepeling om personeel te kunnen ontslaan komt op dezelfde dag waarop bekend werd dat in april de grootste maandelijkse stijging van de werkloosheid was in acht jaar tijd.

Waar er in maart nog 38.000 nieuwe werkloosheidsuitkeringen bijkwamen, waren dat er in april 74.000, meldt uitkeringsinstantie UWV. Bijna een verdubbeling dus.

“Met het afschaffen van de ontslagboete wordt het voor werkgevers een stuk eenvoudiger om mensen te ontslaan en dat is juist níet wat er nu in Nederland moet gebeuren”, vindt FNV-voorzitter Han Busker. “Extra belastinggeld voor bedrijven maar wel de deur openzetten voor ontslag van personeel is niet uit te leggen en onacceptabel.”

Vrees voor massaontslag

Dat vindt ook CNV-voorman Piet Fortuin. Hij vreest dat er nu een “big bang aan ontslagen” aan zit te komen. “Alle sluizen richting een recordaantal werklozen staan nu open.” De vakbond begrijpt dat veel ondernemers het moeilijk hebben. “Maar dit is een subsidie op massaontslag.”

Nic van Holstein van vakbond VCP baalt dat “er niet is gekozen om de uitgangspositie van werknemers te versterken”. Hij roept werkgevers op om “niet rücksichtlos” te saneren.

