SRV-wagen brengt cliënten zorginstelling en hun familie na weken weer bij elkaar

Wekenlang hebben ze elkaar moeten missen, maar door een SRV-wagen kunnen cliënten van zorginstelling De Lichtenvoorde hun dierbaren weer zien. Vanwege de coronamaatregelen mochten de cliënten geen bezoek ontvangen en ook niet meer op verlof. Nu een SRV-wagen is omgetoverd tot ontmoetingsplek, kunnen ze eindelijk weer contact met elkaar hebben.

De SRV-wagen is helemaal ‘corona-proof’ gemaakt. Zo is binnenin een wand geplaatst van plexiglas. De cliënt neemt plaats aan de ene kant, de familie aan de andere kant. Daarbij is overal zeil gemaakt, dat makkelijk te ontsmetten is. Na ieder bezoek wordt de boel gedesinfecteerd.

‘Emotioneel om dierbaren weer te zien’

De Lichtenvoorde heeft meerdere locaties in Gelderland en vangt cliënten op van jong tot oud. Ze hebben allemaal te maken met een lichamelijke en/of geestelijke handicap.

Volgens Marloes van den Berg, innovatiemedewerker bij De Lichtenvoorde, is de SRV-wagen echt een uitkomst voor zowel de cliënten als hun families. “Afgelopen periode is voor iedereen heel zwaar geweest. De cliënten voelden zich gevangen. Ze zagen dat het personeel wel in en uit liep, maar zij moesten blijven zitten”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

“Een ontmoeting in de SRV-wagen met hun dierbaren kan erg emotioneel zijn. Sommigen kiezen er dan ook voor om hun dierbaren niet te zien, omdat dat extra verdrietig kan zijn. Maar over het algemeen is iedereen hartstikke blij.” De cliënten en hun families hebben een half uur tot drie kwartier om elkaar weer even te zien.

Leuker dan (video)bellen

Brechtje is cliënt in De Lichtenvoorde. Dankzij de SRV-wagen kan ze haar zus en de vrouw van haar zus na zeven weken eindelijk weer zien. “Ik ben wel blij dat ik ze weer zie”, zegt ze. “Zo kun je toch elkaar zien en met elkaar praten.”

“We bellen elkaar iedere dag, dus we houden elkaar wel op de hoogte. Maar dat is toch heel anders”, vertelt de zus van Brechtje. “Ik dacht dat het niet zoveel verschil zou maken, maar hier echt even zitten, iemand echt in levende lijve zien, dat is toch echt veel leuker.”

SRV-wagen rijdt nog even door

De SRV-wagen wordt ieder jaar gebruikt op festival de Zwarte Cross. De rest van het jaar mag de wagen bij de zorginstelling staan en wordt het gebruikt voor verschillende projecten. Toevallig stond de wagen nu leeg, dus kon het omgebouwd worden tot ontmoetingsplek.

Het loopt storm qua aanmeldingen om er gebruik van te mogen maken. De komende twee weken zit het helemaal vol, en daarna zijn ze nog niet klaar. “Tot de coronamaatregelen voorbij zijn, blijft de SRV-wagen langs de verschillende locaties van De Lichtenvoorde rijden om iedereen bij elkaar te brengen.”