Vrijwilligers delen ontbijtmandjes uit aan ouderen in Terheijden: 'Eenzaamheid is een groot ding'

Buurthuis De Cour in Terheijden is normaal gesproken een drukte van jewelste: iedere week nuttigen ouderen uit het Brabantse dorp er met elkaar een ontbijtje tegen de eenzaamheid. Maar toen gooide corona roet in het eten.

Vrijwilligers bedachten daarom een ontbijt-aan-huis-service waardoor de oudjes toch een lach en een gezonde start krijgen. Aan een lange tafel vullen Anita Dudok, Jacqueline Huzen en Carla Vught elke woensdagochtend voor 2 euro een mandje met broodjes, beleg en fruit.

“Eenzaamheid is een groot ding”, legt Jacqueline uit aan Hart van Nederland. Om dat te doorbreken én om de mooie traditie toch gedeeltelijk in ere houden brengen de drie dames iedere week een bezoekje aan de ouderen. Ook kinderen uit de buurt helpen mee. Zo kregen de ouderen woensdag versierde potjes in hun ontbijtpakketje.

Ontzettend blij

“Hartstikke geweldig”, zegt een dame als ze een ontbijtmandje in ontvangst neemt. “Zelf maak je dat ‘s ochtends niet klaar voor jezelf”, vult haar buurvrouw aan. Een derde laat weten dat ze blij is dat ze de vrijwilligers weer ziet. “Zij laten ons voelen dat wij er nog bij horen.”

Initiatiefnemer Anita ziet vooral terug dat de ouderen weer opbloeien. Een van de oudjes pakt het ontbijtpakketje meteen uit en maakt voor zichzelf een croissantje klaar. “Het is altijd een feest als Anita is geweest.”

