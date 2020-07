Onrustige nacht in Den Haag: maar liefst vier branden, twee mogelijk aangestoken

Een bijzonder onrustige nacht in Den Haag. In de hofstad heeft de brandweer vannacht maar liefst vier keer moeten uitrukken. Drie auto’s en een boot hebben het daarbij moeten ontgelden. In twee gevallen zou het gaan om brandstichting.

De branden vonden plaats aan de Neherkade, de Joan Blasiusstraat, de Rijswijkseweg en de Haverschmidtstraat. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie gaat er momenteel niet vanuit dat er enig verband is tussen de branden.

Mannen rennen weg

Rond middernacht was het raak in een parkeergarage aan de Rijswijkseweg. Daar brandde een bestelbus, die overigens als sloopauto te boeken stond, volledig uit. Het pand stond al enige tijd leeg, al waren er wel mensen aanwezig op het moment van de brand. De politie gaat hier overigens niet uit van brandstichting.

Aan de Neherkade in Den Haag werd rond diezelfde tijd een jacht in brand gestoken. Het schip ging hierbij verloren maar gelukkig was er niemand aan boord. Bij deze brand gaat de politie uit van brandstichting, ook omdat getuigen vlak na de brand twee mannen hebben zien wegrennen.

Elders in Den Haag

Verderop in de stad kon de brandweer rond twee uur ‘s-nachts weer aan de bak. Aan de Joan Blasiusstraat stond een auto in brand, maar daar gaat de politie niet uit van brandstichting. Dit in tegenstelling tot de Haverschmidtstraat. Ook daar ging het om een autobrand.

Bij de laatstgenoemde brand gaat het waarschijnlijk wél om brandstichting. De auto is daarom in beslag genomen door de politie. De eigenaar heeft aangifte gedaan van brandstichting.

Beeld: Regio15