De onrust is groot in het Brabantse Oosterhout, sinds er donderdag in de vroege ochtend een man werd mishandeld in een huis aan de Freesiastraat. Omwonenden zijn bang voor mogelijke wraakacties.

Bij de ruzie in een hoekwoning is een 39-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de melder van het incident waren er schoten van een vuurwapen te horen. Meerdere daders zouden daarna zijn gevlucht.

Lees ook: Vrouw (63) rijdt rond met man (36) op motorkap na uit de hand gelopen ruzie

‘Alles draait om die gastjes’

Een buurtbewoner laat aan Hart van Nederland weten dat het adres vaker voor problemen zorgt. Er zouden geregeld veel auto’s voor de deur staan, met buitenlandse nummerborden. “Er komen vaak veel mensen langs, ze zijn schreeuwerig naar elkaar toe. Het is hier altijd een relatief rustige buurt. Maar het verbaast me niet dat dit nu bij dat hoekhuis gebeurt.”

Een buurvrouw is ook bekend met de woning waar de mishandeling gebeurde. “Die zitten met heel veel in een huis, toch al gauw een stuk of vijftien. Er wordt altijd veel hard gepraat en gegild tegen elkaar.” Ze is bang dat er nog iets gaat gebeuren, vertelt ze. “Misschien dat ze iets terug gaan doen.”

Lees ook: Younes (26) kan amper meer praten na zware mishandeling op Bevrijdingsdag

Een andere omwonende heeft sterk het vermoeden dat er gedeald wordt in de buurt. “Er zijn toch bepaalde dingen die hier spelen”, weet hij. “Alles draait tegenwoordig om die gastjes. Nu zijn het kleine mannekes, de grote mannen kunnen ze niet pakken.”

Politie doet onderzoek

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er meerdere voorwerpen in beslag zijn genomen die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met de mishandeling. De politie gaat uit van een incident in de relationele sfeer. Of er daadwerkelijk is geschoten met een vuurwapen heeft de recherche nog niet kunnen vaststellen.