Onrust in Haagse wijk Duindorp: overlast en brandstichting

Groepjes jongeren zorgen vrijdagavond voor onrust in de Haagse wijk Duindorp. De politie laat weten verschillende meldingen van overlast binnen te hebben gekregen. Daarnaast is er ook een klein brandje gesticht.

De jongeren zouden ‘s middags op sociale media al hebben opgeroepen tot ‘chaos’ in de Haagse wijk, dat laat Omroep West weten. Op beelden is te zien hoe jongeren met capuchons en mondmaskers wegrennen voor de politie. Ook is er vuurwerk te horen.

Onrust

Het is niet de eerste keer dat het onrustig is in de Haagse wijk. Rond de jaarwisseling ging het ook los in Duindorp. Toen werden politieagenten en hulpverleners bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de politie is daar op dit moment nog geen sprake van. Wel controleren ze op voorhand automobilisten, fietsers en voetgangers die de wijk in willen.

Beeld: Regio15.nl