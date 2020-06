'Online fraude met fitnessartikelen explosief toegenomen'

Online fraude met fitnessartikelen en -apparatuur is de afgelopen weken ‘explosief toegenomen’. Dat stelt teamleider Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie tegen het AD.

Volgens Van der Linden zijn de oplichters niet alleen actief op sites zoals Marktplaats, maar richten ze hele webshops op. Sinds april zijn bijna achthonderd aangiften binnengekomen van mensen die via valse webshops zijn opgelicht bij dergelijke artikelen.

‘Explosieve toename’

“Er is sprake van een explosieve toename van dit soort fraude”, aldus Van der Linden. Omdat niet iedereen aangifte doet, zijn mogelijk nog veel meer mensen slachtoffer geworden.

Ook komen er sites bij in nieuwe varianten, met buitenlandse bankrekeningen of stromannen, mensen die tegen een vergoeding hun bankrekening ter beschikking stellen. Volgens Van der Linden trekken oplichters veel uit de kast om uit de klauwen van de politie te blijven. “Het is een kat- en muisspel, maar vroeg of laat hebben we ze door, hoor.”

De teamleider waarschuwt consumenten dan ook om waakzaam te zijn. Van der Linden adviseert consumenten om niets te kopen bij onbekende webshops. “Kijk dan eerst op politie.nl of deze op de lijst van verdachte sites staat. En zoek eerst even naar reviews oftewel beoordelingen van een site. Zijn die heel slecht, dan is het beter om er niet te kopen.”

ANP / Redactie