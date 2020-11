Een meisje van veertien is donderdag ernstig gewond geraakt toen ze op de Mathenesserlaan bij het kruispunt met de G.J. Mulderstraat in Rotterdam werd geschept door een auto. Haar telefoon, vol persoonlijke video’s en foto’s, is tot verdriet van haar familie sindsdien spoorloos.

Voor het leven van het meisje wordt gevreesd, meldt politie Rotterdam. Het meisje had de telefoon, een witte iPhone met roze achtergrond, bij zich op het moment dat ze werd aangereden. Op de locatie van het ongeval is het mobieltje echter niet gevonden. De familie van de tiener wil de telefoon graag terug hebben omdat er foto’s en video’s van het meisje opstaan die “zeer dierbaar” zijn voor haar familie.

Oproep

De politie doet dan ook een oproep aan de persoon die de telefoon heeft gevonden. “Breng ‘m alsjeblieft terug naar de politie. Dan zorgen wij ervoor dat de telefoon zo snel mogelijk naar de familie van het meisje gaat. Dat stelt de familie zeer op prijs.”