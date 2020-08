Wielrenster (41) mogelijk opzettelijk ten val gebracht in Renswoude

De wielrenster die zaterdagavond zwaargewond raakte bij een ongeluk in het Utrechtse Renswoude verkeert nog altijd in levensgevaar. Volgens de politie zijn er mogelijk meerdere personen betrokken bij de val en hebben zij mogelijk opzettelijk gehandeld.

De 41-jarige vrouw op een racefiets reed zaterdagavond met een man over de Utrechtseweg toen het rond 19.45 uur misging. Het slachtoffer werd na het ongeluk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is nog altijd in levensgevaar.

Oproep aan getuigen

Meerdere getuigen zijn na het ongeluk bij het slachtoffer in de buurt gebleven. De politie heeft echter nog niet met hen gesproken en roept getuigen dan ook op om zich te melden. Daarnaast is de politie op zoek naar vier mensen op twee scooters. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het veroorzaken van de val.