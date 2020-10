Een automobilist is vrijdagnacht bij een rotonde in Riethoven gecrasht. Voorbijgangers schakelden de politie in, maar de bestuurder leek spoorloos.

Agenten vonden de man even later verderop slapend op het fietspad tussen Riethoven en Bergeijk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De auto van de man is weggetakeld. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Beeld: SQ Vision