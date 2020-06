“We doen elke dag ons best om mensen een leuke vakantie te geven. Maar gisterenavond was dat even niet.” Eigenaar Adri van Ooijen van camping Groene Eiland in het Gelderse Appeltern is erg aangedaan nadat zondagavond een man en een vrouw bij een schietpartij op zijn camping om het leven kwamen.

“Het is iets wat niet bij ons hoort”, zegt de campingeigenaar maandag tegen Hart van Nederland. “De camping hoort een plek te zijn waar je onbezorgd lekker buiten kunt zijn. Je hoopt dat zoiets je nooit gebeurt, maar toch overkomt het je.”

Zondagavond vond op de camping aan de Lutenkampstraat een schietpartij plaats. Daarbij vielen twee doden, een man en een vrouw. De relatie tussen de twee wordt door de politie nog onderzocht. Ook is het nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

‘Die mensen hebben kinderen’

Van Ooijen was niet op de camping toen de schietpartij gebeurde. “Toen ik van mijn medewerkers hoorde dat er iets ergs was gebeurd waarbij dodelijke slachtoffers waren gevallen, ben ik zo snel mogelijk naar de camping gegaan.” Hij zag vervolgens veel politie, ambulances en brandweer op het terrein staan.

“Het was heftig”, vervolgt hij. De eigenaar is aangedaan door wat er gebeurd is. “Je moet er niet aan denken, die mensen hebben kinderen”, aldus Van Ooijen. Hij zegt dat hij de mensen kende, omdat ze al twee tot drie jaar op de camping stonden. “Ze deden graag iets op het water op hun bootje, lustten graag een biertje en hadden vaak met anderen een gezellige tijd op de camping.”

‘Het leek wel een film’

Volgens Van Ooijen waren er zondagavond niet veel gasten meer op de camping, omdat veel mensen die dag waren vertrokken naar huis. Hart van Nederland sprak een kampeerder die nog wel op de camping was. Hij hoorde twee knallen achter elkaar. “Ik hoorde een knal en ik schoot meteen uit bed. Snel daarna hoorde ik er een knal achteraan.”

Toen de campinggast naar buiten liep, zag hij een vrouw op de grond liggen. Ook zag hij een man liggen toen hij wat dichterbij kwam. Hij had de slachtoffers al vaker gezien op de camping. “Ik ben erg ontdaan. Het is gewoon een drama, het leek wel een film.”

Volgens campinggasten heeft de man eerst zijn vrouw doodgeschoten, en daarna zichzelf. De politie kan dit nog niet bevestigen. “Voor de schietpartij was er al wat herrie in de kantine tussen de twee”, vertelt een campinggast. “Dat het zo moet aflopen is wel heel erg. Je snapt niet dat het hier op de camping gebeurt”, zegt een ander tot slot.