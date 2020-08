Jaarlijks overlijden er meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen. Oorzaak is dat de ziekteverschijnselen bij vrouwen vaak anders zijn. Daarom is er hard voor gestreden om een groot onderzoek te doen naar de diagnose en behandeling van hartklachten bij vrouwen. Dat gaat nu van start en dat is voor veel vrouwen goed nieuws.

Een van die vrouwen is Nancy Penders. Zij kwam met klachten naar de dokter die in eerste instantie het probleem niet zag. Een andere arts zag wel wat er aan de hand was en redde daarmee – zo zegt ze zelf – haar leven. “Als die arts mij niet meteen had doorgestuurd, dan was ik er waarschijnlijk niet meer geweest”, vertelt ze aan Hart van Nederland

Nancy komt in 2016 regelmatig bij de huisarts met klachten. Die kan de juiste oorzaak niet vinden. “Ze vond het een vreemd verhaal, op de EEG (elektro-encefalogram) was namelijk niets te zien. Ze zei: leer er maar mee leven.”

Weinig bekend

Uiteindelijk wordt Nancy doorgestuurd naar een reumatoloog. En bij hem gaan alle alarmbellen af. Er komt meteen een ambulance en uiteindelijk krijgt Nancy een bypass operatie. “Het was echt vijf voor twaalf bij mij. Het is een geluk dat ik nog leef.”

Juist omdat er weinig kennis over hart- en vaatziekten is bij vrouwen, wordt er nu een groot onderzoek uitgevoerd, gefinancierd door de Hartstichting. Huisarts en hoogleraar Frans Rutten is een van onderzoekers die meewerkt. Hij vindt het heel belangrijk dat dit gebeurt.

“We hebben op dit moment er geen zicht op hoe vaak het mis gaat”, legt hij uit. “Vaak wordt nog gedacht dat klachten voortkomen uit andere aandoeningen zoals diabetes of COPD.” Het is volgens de arts “echt een diagnostisch probleem, omdat de klachten niet zo scherp omschreven zijn”.

‘Supergoed nieuws’

Een speciale beslishulp moet artsen in de toekomst gaan helpen bij het herkennen van klachten bij vrouwen die kunnen duiden op hart- en vaatziekten. Het nieuwe onderzoek moet daaraan een bijdrage leveren.

Nancy is in elk geval blij dat er onderzoek komt. “Dat is supergoed nieuws ja. Ik heb altijd gezond geleefd, sport regelmatig, heb nooit gerookt en ik let op wat ik eet. Er is te weinig kennis hoe het loopt bij vrouwen. En dat is belangrijk. Als ik met mijn verhaal één vrouw red, dan is mijn doel al bereikt.”