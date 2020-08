Onderzoek naar explosie bij huis raadslid Castricum loopt nog

De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de explosie voor de deur van raadslid Ralph Castricum uit de gelijknamige Noord-Hollandse plaats. Zijn brievenbus werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgeblazen.

Ralph Castricum is fractievoorzitter van de lokale partij Forza! Castricum. Hij sprak na de ontploffing op Twitter over een “zware aanslag” op zijn huis. Na de explosie was het raadslid te veel van slag om te reageren. Landelijk voorzitter Paul Meijer van Forza! vertelde aan Hart van Nederland dat het “slecht” met hem gaan.

Raadslid Castricum ondergedoken

Meijer ging woensdagochtend gelijk naar Castricum om zijn collega te ondersteunen. “Hij is erg ontdaan. Hij zit nu op een veilig adres met mensen die van hem houden, hij wordt goed opgevangen”, zei hij daarover.

Lees ook: Explosie bij huis gemeenteraadslid Castricum: ‘Zware aanslag‘

Mogelijk hebben politieke tegenstanders het gemunt op de prominente fractievoorzitter. “Onze partij heeft een heel uitgesproken mening, als het over Zwarte Piet gaat, over milieu, over migratie”, aldus de landelijk voorzitter. “Dat mag je hebben, dat is vrijheid van meningsuiting.”

Burgemeester Toon Mans liet na het incident weten geschrokken te zijn. Partijvoorzitter Meijer zei met hem en de politie om tafel te gaan om te kijken wat voor maatregelen er genomen moeten worden voor Castricums veiligheid. De politie is ondertussen nog bezig met buurtonderzoek en zoekt verder naar sporen.

Redactie/ANP