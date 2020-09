Onderzoek coronavaccin hervat na onbekende bijwerking bij proefpersoon

Het farmaciebedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hebben de test van hun coronavaccin hervat. Het op grote schaal toedienen van het vaccin aan mensen werd deze week gestaakt, omdat bij een proefpersoon een onbekende ontsteking aan de ruggenmerg werdgeconstateerd.

De Britse waakhond voor medicijnen en gezondheidsproducten (MHRA) heeft inmiddels groen licht gegeven om het onderzoek te hervatten. Het MHRA heeft na onderzoek bekendgemaakt dat het veilig is om door te gaan met de test.

Het is onduidelijk of de ontdekte patiënt daadwerkelijk is ingeënt of tot de controlegroep behoorde die een placebo kreeg. AstraZeneca heeft laten weten geen verdere medische informatie te kunnen geven.

Succesvolle resultaten

De eerste onderzoeksresultaten van het vaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, waren positief. Onderzoekers spraken in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van “veelbelovende vroege resultaten”. Het vaccin zou veilig zijn en een krachtige reactie van het immuunsysteem oproepen. Wetenschappers van de Universiteit van Oxford werken samen met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca, dat het vaccin op de markt brengt als het werkt. De Nederlandse regering heeft op voorhand samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses besteld. De Verenigde Staten plaatsten ook al een order, voor 400 miljoen doses.