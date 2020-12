Ondernemers creatief de lockdown door: van voorzetluik voor lingerie tot 'thuisprobeerservice'

Ondernemers hebben het zwaar te verduren nu ons land opnieuw in een harde lockdown terecht is gekomen. Winkels zitten al ruim een week op slot, klanten blijven weg en dus schrijven ze rode cijfers. Veel van hen proberen er – ondanks alle maatregelen – toch nog iets van te maken. De ene nog creatiever dan de andere.

Zo heeft een lingeriezaak in Krommenie een speciaal voorzetluik laten timmeren. Dit zodat klanten toch nog een leuk setje kunnen uitzoeken voor de feestdagen en experimenteert een muziekhandel met een heuse ‘thuisprobeerservice’ van instrumenten. Maar is het genoeg om in deze lastige tijd het hoofd boven water te houden of is het slechts uitstel van executie?

Voorzetluik

Krista Peereboom van lingeriewinkel Belles Dentelles uit Krommenie bedacht een wel heel ludieke oplossing om toch nog iets aan omzet te genereren. “Een bevriende meubelmaker heeft voor mij een soort voorzetluik in elkaar gezet. Zo kunnen bezoekers vanuit een soort pashokje achter glas hun maat laten beoordelen door mij. Dat kan zelfs met de kleren aan, hoor. Als ze hun trui strak over hun bovenlijf trekken, zie ik meteen welke maat ze nodig hebben.”

Inventief natuurlijk, maar het kan niet op tegen de gebruikelijke omzet gedurende deze feestmaand. “Ik draai nog geen tien procent van mijn normale omzet”, baalt Peereboom. “Maar je moet toch wat. Ik heb het ontzettend moeilijk, want verkoop valt tegen en bovendien heb ik al veel nieuwe collectie aangeschaft waarvan de facturen hier liggen om betaald te worden. Dat zijn de nodige kosten. Hopelijk redden we het tot het einde van de crisis.”

‘Thuisprobeerservice’

Ook muziekhandel Reichenbach in Zwolle heeft het zwaar te verduren. Zij zijn voor een groot deel van de omzet afhankelijk va muzikanten, maar omdat de cultuursector stil ligt brengen zij nu amper geld in het laadje. “Normaal verkopen we veel instrumenten, snaren, plectrums aan mensen uit de muziekwereld”, vertelt eigenaar Laurens Reichenbach.

Omdat festivals en concerten al een tijdje niet meer doorgaan en ook muziekverenigingen liggen stil, is het rustig qua zaken. Om toch nog geld in het laatje te brengen heeft Reichenbach een soort ‘thuisprobeerservice’ in het leven geroepen. ”Mensen kunnen onze winkel via Facetime virtueel bezoeken als ze op zoek zijn naar een instrument. Vervolgens kan ik bij de mensen thuis langs met verschillende instrumenten en daar tekst en uitleg bij geven”, aldus Laurens Reichenbach.