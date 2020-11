Minister zet vol in op asfalt, omwonenden vrezen aangekondigde verbreding A2

Op de dag dat bekend werd dat het openbaar vervoer door corona met tien procent wordt uitgekleed maakte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat ze snelwegen gaat verbreden en knooppunten gaat uitbreiden.

Zo wordt de A2 tussen het Gelderse Deil en Brabantse Vught verbreed naar twee keer vier rijstroken. De files op dit stuk snelweg waren de minister al tijden een doorn in het oog. “Daarom ben ik heel blij dat we nu definitief het besluit hebben kunnen nemen om de A2 daar te gaan verbreden”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Lees ook: Kabinet trekt portemonnee en steekt miljoenen in wegen, ov en huizen

Nog dichter bij huizen

Voor de omwonenden van de drukke snelweg is het minder goed nieuws. Door de verbreding komt de snelweg straks nog dichter bij hun huizen te liggen. Dat geldt zeker voor de gezinnen die vlak achter de geluidswal wonen die langs het dorp Waardenburg in de Betuwe loopt.

Gilles Tebrunsvelt woont in zo’n ‘geluidswalwoning’ en vreest het ergste. “Als de snelweg echt verbreed wordt naar twee keer vier rijbanen is de afstand van de A2 tot ons huis nog maar dertien”, vertelt de bewoner aan Hart van Nederland. “Dat is niks.”

Plannen verder uitwerken

Een snelweg is echter niet zomaar verbreed. Het besluit is nu dan wel genomen, maar de precieze details volgen nog. Dat aan beide kanten een extra rijbaan komt, staat vast. Maar waar op- en afritten en viaducten komen, moet nog verder worden uitgewerkt. Omwonenden krijgen daar volgend jaar inspraak op.

Lees ook: Lantaarnpalen langs de snelwegen weer aan in de avond en nacht

Minister Van Nieuwenhuizen denkt ondertussen ook na over snelle oplossingen voor de filedruk. “We gaan met de regio ook kijken hoe we op korte termijn het leed ook kunnen verzachten door bijvoorbeeld goede afspraken te maken met werkgevers.” De bewindsvrouw verwacht daar “ook veel van”.