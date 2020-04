Omwonenden Schiphol: 'Hoe erg deze crisis ook is, ik slaap eindelijk weer zonder oordoppen'

De aangekondigde twee tot vier miljard euro noodsteun van het kabinet komt voor KLM als geroepen. Piloten en stewards zitten al weken thuis omdat 90 procent van de vloot aan de grond staat. De omwonenden van Schiphol kijken met veel interesse naar de voorwaarden die vrijdag zijn gesteld voor de miljardensteun. Zoals het verminderen van het aantal nachtvluchten en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Volgens Matt Poelmans van de Bewoners Omgeving Schiphol is met het Alders Akkoord (2008) eerder al beloofd om het aantal nachtvluchten te verminderen. Poelmans: “Het voelt nu een beetje als een sigaar uit eigen doos. Wij zeggen: doorpakken. Ga nou verder en zorg voor een hele nachtsluiting. Dus van 23.00 uur tot 07:00 uur helemaal geen vluchten meer. Daar hebben omwonenden van Schiphol echt behoefte aan. Dat neemt niet weg dat we nog lang niet tevreden zijn met de voorwaarden.”

Rob Loekenbach uit het Zuid-Hollandse Leimuiden hoopt als oprichter en voorzitter van de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Brasem Noord dat de komende maanden worden gebruikt als moment van bezinning. “Prima, die steun van het kabinet aan KLM om die overeind te houden. We moeten alleen niet weer terugkeren naar de situatie zoals die was. Ik heb de minister gisteren in de verklaring iets horen zeggen over de KLM als aanjager van de economie. Ik vind dat ze met de steun niet primair het economische belang na moeten streven. Ze moeten nu echt gaan kijken naar de leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden.”

Opeens andere dromen

“Wij zitten in de buurt van de Kaagbaan, daar maakt het startverkeer gebruik van. Dit gebeurt zo’n 300 keer per dag, dat zijn op jaarbasis 75.000 vliegtuigen”, aldus Loekenbach. “Hoe verschrikkelijk die coronacrisis ook is, voor ons als omwonenden is het echt een verbetering. Dat merken we ook echt. Ik slaap zonder oordoppen in. Nou, dat is al jaren niet gebeurd. Ik slaap dieper. Ik heb opeens andere dromen zo merk ik. Het heeft gewoon invloed op je gezondheid als je niet meer twee of drie keer per nacht wakker wordt van vliegtuigen die ‘s nachts over vliegen.”