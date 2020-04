Grote zorgen onder omwonenden van de Deurnese Peel: 'We voelen ons in ons hemd staan'

De schrik zit er goed in bij omwonenden van natuurgebied de Peel in Deurne, Noord-Brabant. Vorige week maandag ontstond hier de grootste natuurbrand in Nederland ooit en het vuur smeult nog steeds na. Volgens Staatsbosbeheer is de oplossing vernatting, maar dit zorgt voor verontwaardiging bij omwonenden. Maandag stuurden zij samen met alle dorpsraden een brandbrief naar de Provinciale Staten en omliggende gemeenten met als belangrijkste punt om de Peel weer begaanbaar te maken.

Lees ook: Overzicht: deze Nederlandse natuurgebieden stonden in brand

Omwonenden zeggen in de brief dat de brand zo groot heeft kunnen worden doordat Staatsbosbeheer de Peel ontoegankelijk heeft gemaakt voor publiek, maar daarmee ook voor hulpdiensten. Ze willen dat het gebied meer ingericht wordt als veel Limburgse natuurgebieden. “Die hebben bijvoorbeeld brandgangen, een goede toegang voor de brandweer en veiligheidsvoorzieningen voor de bebouwing rondom de natuurgebieden.”

‘De Peel is de Peel niet meer’

Met de Peel direct aangrenzend aan zijn achtertuin heeft Hans Rademakers uit Helenaveen een paar spannende dagen achter de rug. Hij woont al zijn hele leven in de buurt van het natuurgebied en heeft het met pijn in zijn hart zien veranderen. “Als kind ging ik nog echt de Peel in. Er dwars doorheen gaan was juist het avontuur. De Peel was toen gewoon de Peel en nu willen ze alles veranderen.” Staatsbosbeheer wil mensen weren uit het gebied en heeft het daarom minder toegankelijk gemaakt.

Dit beleid zit Rademakers al jaren dwars. Hij is een groot liefhebber van het natuurgebied en geeft als docent al wandelend door de Peel Engelse les. “Dit gaat minder goed, want er worden steeds meer wandelpaden afgesloten,” zegt Rademakers bedroefd. “Ik voel me ook minder veilig, omdat ze het natuurgebied steeds meer uitbreiden naar de huizen toe.” Zijn huis werd afgelopen week net niet ontruimd, omdat hij aan de goede kant van de stoplijn woont. “Twee huizen verderop moesten ze wel vertrekken.”

Nat genoeg

Ook Toon Daniels, lid van de dorpsraad van Helenaveen moest zijn huis uit. “Brandweerlieden zeiden dat ik me geen zorgen hoefde te maken, maar dit weet je natuurlijk nooit zeker. De wind stond gelukkig net gunstig.” Daniels is de situatie spuugzat. “Wij bewoners voelen ons eigen in ons hemd staan. Om de twee jaar is er een natuurbrand.” Volgens hem is vernatting van de Peel niet de oplossing. “Er is water zat in de Peel, maar de brandweer kan dit niet bereiken.”

Hans Rademakers is het hier mee eens. “Een buurman van mij zag hoe ook drassige stukken land in de brand stonden. Dit is dus niet het probleem.” In de brief schrijven omwonenden dat de brand begon in een stuk land met veel water en zich uitbreidde naar droger gebied. Ze snappen niet waarom Staatsbosbeheer vernatting als oplossing ziet. Daniels eist zelfs excuses van Staatsbosbeheer.

Boswachter Lieke Verhoeven zegt tegenĀ Hart van Nederland de zorgen van de omwonenden te begrijpen, maar dat het nog te vroeg is om te kunnen zeggen wat Staatsbosbeheer in de toekomst gaat doen met het gebied. “Het is natuurlijk schrikken geweest voor de bewoners dat de brand zo dichtbij kwam en uit de hand liep. Wij als Staatsbosbeheer zijn ook geschrokken van de schaal. We gaan nu samen met de veiligheidsregio en alle hulpdiensten evalueren hoe deze brand is verlopen en we gaan kijken hoe we zo’n situatie in het vervolg kunnen voorkomen. We moeten daarin de juiste balans vinden tussen de veiligheid voor de buurt en het natuurherstel.”