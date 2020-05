'OMT adviseert sportscholen nog niet te openen'

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) zijn nog niet zover dat ze het kabinet adviseren om de sportscholen te heropenen. Dat schrijft de NOS.

Het OMT heeft maandag wel gesproken over de voorwaarden waaronder dit in de toekomst kan gebeuren. Maar de wetenschappelijke adviseurs van de regering hebben geen concreet advies geformuleerd over wanneer dit kan. Verschillende bronnen binnen het OMT zeggen tegen de NOS dat de sportscholen nog geduld moeten hebben.

Als het kabinet niet afwijkt van het advies van de experts betekent dat een forse tegenvaller voor de sportscholen. In de meeste gevallen volgt de regering de adviezen van het OMT.

