Omscholen van KLM-stewardess naar ouderenverzorger: 'Er zijn veel overeenkomsten'

Steeds meer cabinepersoneel van KLM overweegt een overstap naar de ouderenzorg. Nu er door de coronacrisis veel minder wordt gevlogen, helpen KLM en branchevereniging Actiz medewerkers van de luchtvaartmaatschappij naar zorgorganisaties, waar ze handen tekortkomen.

Tijdens speciale oriëntatiedagen krijgen pursers, stewards en stewardessen een kijkje achter de schermen bij een verpleeghuis.

Stewardess Claudia Kemble is al overstag. Zij stopt per 1 december met haar werk bij KLM, om daarna de zorg in te gaan. “Door corona ben ik hier over na gaan denken en tot deze beslissing gekomen, de toekomst is nog steeds onzeker voor cabinepersoneel”, licht ze toe aan Hart van Nederland.

Werken en studeren

Claudia vertelt: “Toen er gesproken werd over de vrijwillige vertrekregeling, was ik daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig, tot het aanbod van Actiz kwam over omscholing naar de zorg. Dat vond ik wel interessant. Maar ook het idee van een nieuwe opleiding doen en tegelijkertijd werken sprak mij aan.”

De Rotterdamse ziet veel overeenkomsten tussen het werk als stewardess en het werk in de zorg. “Er komen veel dingen overeen met het werk wat ik nu doe. Wij kunnen natuurlijk goed met mensen omgaan, zijn gastvrij en we weten wat van ziektebeelden.”

Dinsdag was Claudia bij een kennismakingsdag in een verpleeg- en verzorgingshuis in haar woonplaats Rotterdam.