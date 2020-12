OM eist zes jaar cel tegen vader die zestien jaar lang zijn dochter heeft misbruikt

Het Openbare Ministerie (OM) heeft dinsdag zes jaar cel geëist tegen een 77-jarige man voor het jaren lang seksueel misbruiken van zijn dochter. De dochter uit Brielle werd tussen haar vierde en twintigste levensjaar meerdere keren misbruikt. Door het misbruik heeft de vrouw op de dag van vandaag nog steeds paniekaanvallen en herbelevingen.

De man bekende dinsdag in de rechtbank dat hij bijna wekelijks ontuchtige handelingen met haar pleegde. Hij ontkende wel haar te hebben verkracht. Maar voor het OM staat dat feit vast.

Zwangerschapstest

De inmiddels 42-jarige vrouw moest op haar veertiende met haar vader een zwangerschapstest halen. Dit omdat ze al een tijdje niet meer ongesteld was geworden. Niet lang daarna kreeg ze een miskraam.

Dat in combinatie met verklaringen van bekenden en haar eveneens misbruikte zus geven het OM de overtuiging dat de man die tegenwoordig in Emmen woont schuldig is.

Gezamenlijk douchen

De vader zag zijn kans schoon om toe te slaan als zijn vrouw en de moeder van het meisje van huis was. Ook sloeg hij toe tijdens het verplicht gezamenlijk douchen. Hij zag het feit dat zijn dochter soms bij hem en zijn vrouw in bed kroop als een uitnodiging tot seksuele handelingen.

Zijn vrouw zag het misbruik niet, omdat zij dan meestal het ontbijt ging maken. De man bekende in de rechtszaal dat zijn dochter hem regelmatig moest bevredigen in bed.

Periode van schaamte

Het slachtoffer las in de rechtbank een emotionele slachtofferverklaring voor. Hierin vertelde zij dat ze nog dagelijks herbelevingen en paniekaanvallen heeft maar dat haar vader haar niet langer zijn wil kan opleggen. Dankzij hulp van een psycholoog durfde ze na een lange periode van schaamte twee jaar terug aangifte te doen.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.