Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen Milton T. voor het doodsteken van hardloper Hidde Bergman (27) in de stad Groningen. De eveneens 27-jarige man zou verward en volledig ontoerekeningsvatbaar zijn geweest.

Maandag, tijdens de behandeling van de rechtszaak, zei Milton T. dat hij zich niets herinnert van die periode. Hardloper Hidde Bergman werd op de avond van 14 mei 2019 met een mes in zijn rug gestoken. Dit gebeurde op het Jaagpad in de stad Groningen. Hij overleed ter plekke.

“Ik kan mij niks herinneren van die dag”, aldus Milton T. maandag. “Voor mij was elke dag toen hetzelfde. Ik was dagelijks aan het joggen en zocht werk. Er was niks speciaals.” T. liep ook hard bij het Jaagpad, maar stelt dat hij Bergman nooit heeft ontmoet.

Willekeurig slachtoffer

Het OM is ervan overtuigd dat T. op de avond van 14 mei 2019 Hidde doodstak bij het Jaagpad. De jogger had twee steekwonden in zijn rug. Bergman was een willekeurig slachtoffer, aldus de officier van justitie. Volgens het OM gaat het om doodslag. Voor voorbedachten raad en daarmee moord ontbreekt bewijs.

Het wapen is niet gevonden. Het OM baseert zich op ander bewijs. Zo werd in de buurt een meshoesje met DNA van T. aangetroffen. Voor het OM staat vast dat het hoort bij het steekwapen waarmee Bergman is gedood. T. had op 8 mei 2019 bij een Action-filiaal in Groningen een mes gekocht dat past bij het hoesje. Zijn aankoop is op camerabeelden te zien.

‘Allemaal toeval’

Verder heeft T. vorig jaar op een collegeblok geschreven dat hij iemand heeft vermoord. Hij sprak soortgelijke berichten in op zijn mobiel. De telefoon van T. stond op de fatale avond uit. Getuigen zouden hem rond het moment van het incident hebben zien wegrennen bij het Jaagpad. Hoewel hij zegt zich niks te kunnen herinneren, stelt T. dat het allemaal toeval is. Hij ontkent de steekpartij.

In het Pieter Baan Centrum zijn een psychotische toestand en schizofrenie bij de op Aruba geboren T. vastgesteld. De stoornissen kunnen leiden tot agressief gedrag, zeggen deskundigen, T. zou er zeker vanaf 2014 mee kampen. Hij woont sinds 2013 in Nederland. T. is nooit behandeld. De kans op herhaling is groot, aldus de deskundigen die tbs met dwang adviseren.

Dinsdag komt ook de advocaat van T. aan het woord. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Groningen uitspraak doet.