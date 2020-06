OM eist celstraffen tot 20 jaar tegen Arnhemse terreurverdachten

Justitie eist celstraffen tot 20 jaar tegen de zes Arnhemse terreurverdachten die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een festival in Nederland.

De officier van justitie formuleerde vrijdag de strafeisen aan het slot van een 5,5 uur durend requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

Verdachte Wail el A. kreeg de hoogste straf van 20 jaar te horen. Dat komt omdat hij ook wordt verdacht van poging tot moord. El A. richtte een (onklaar gemaakt) wapen op de politie tijdens de arrestatie in september 2018 bij een vakantiepark in Weert. Tegen hoofdverdachte Hardi N. is 18 jaar geëist.

Terreurzaak

De zes mannen, in leeftijden variërend van 22 tot en met 36 jaar, worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag en het vormen van een terroristische organisatie. Bij aanvang van het requisitoir zei de officier van justitie dat de verdachten in 2018 “bewust bezig waren met voorbereidingen op hun dood”.

Het zestal had volgens de officier van justitie aanslagen voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, geïnspireerd op de aanslagen van IS in Parijs. Het plan was vermoedelijk om een aanslag te plegen op een evenement zoals de Gay Pride in Amsterdam. Elders moest er een autobom tot ontploffing worden gebracht.

