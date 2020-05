Honderden boeren brengen ode aan 75 jaar vrijheid in Mariënvelde

Een uniek schouwspel donderdagavond ter ere van 75 jaar vrijheid. Ruim 200 boeren kwamen met trekkers samen, om zo een ode te brengen aan de bevrijding van Nederland.

Op een veld achter een boerderij werden ‘s middags al de woorden ’75 jaar vrijheid’ afgezet met lint. Ook werd er een fakkel uitgetekend. Niet veel later arriveerden de boeren, om hun trekkers in de uitgezette vormen te parkeren.

Zwaailichten aan

De trekkers in opstelling vormden al een mooi gezicht, maar toen tegen schemering de verlichting werd aangezet, was het feest compleet. Toen het helemaal donker was, bleven alleen de zwaailichten aan.

Om ook nu gehoor te geven aan de coronamaatregelen, werd iedere boer gesommeerd in zijn trekker te blijven zitten als deze geparkeerd stond. Volgens Omroep Gelderland stapte een groot aantal boeren alsnog uit, maar bleven ze tijdens het maken van een praatje wel op anderhalve meter.

Beeld: SPS Media