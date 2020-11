NS: regionale en internationale wijzigingen in nieuwe dienstregeling

De nieuwe dienstregeling van de NS voor 2021 heeft voor de meeste treinreizigers nauwelijks gevolgen. Voor 99 procent van de reizigers verandert er amper iets in het nieuwe schema, dat op 13 december ingaat. Wel zijn er volgens het spoorwegbedrijf een aantal regionale en internationale wijzigingen.

Omdat door de coronacrisis het aantal treinpassagiers sterk is teruggelopen, zet de NS nu 90 procent van de treinen in. Ook in de nieuwe dienstregeling blijft dat vooralsnog van kracht. “Dit betekent dat het aantal treinen per uur dat NS laat rijden hetzelfde blijft, maar dat vertrek- en aankomsttijden wel anders kunnen zijn”, laat de spoorvervoerder weten.

Meer sprinters

Reizigers tussen Nijmegen en Den Bosch kunnen straks op zondagen vaker gebruik maken van de sprinters. Die rijden in de nieuwe dienstregeling twee in plaats van een keer per uur. Ook verbetert de overstap voor wie in de spits de trein pakt vanuit de richting Soest en Den Dolder.

Internationaal rijdt de Eurostar sinds eind vorige maand vanuit Amsterdam en Rotterdam direct naar Londen, zonder overstap in Brussel. De NS gaat een aantal treinverbindingen naar Berlijn tien minuten inkorten. De nachttrein van Amsterdam naar Innsbruck en Wenen zou in december van start gaan, maar is uitgesteld naar volgend jaar. “Zodra de coronamaatregelen dit mogelijk en logisch maken, kunnen reizigers met de nachttrein tussen deze landen reizen”, stelt de NS.

