NS-personeel boos om 'vernederend' kerstgeschenk

Het Personeels Collectief Spoor (PCS) is zeer ontevreden over het kerstgeschenk dat de NS aan haar personeel heeft gegeven. Alle ruim 19.000 vaste NS-medewerkers kregen een doos chocolade en twee Eerste Klas-treintickets om te schenken aan een ander.

Op Facebook schrijft het PCS dat het personeel zich vernederd voelt door de directie en wordt topvrouw Marjan Rintel vergeleken met het gierige kerstkarakter Scrooge.

In de kou laten staan

De groep personeelsleden vindt dat de directie personeel in de kou laat staan. Volgens hen had de directie met een eindejaarsgeschenk de hardwerkende werknemers dankbaarheid kunnen tonen. Nu zetten ze zich ‘met gevaar voor eigen leven en vooral gezondheid’ elke dag in voor de NS zonder gepaste waardering.

Treintickets om te schenken

Het aantal reizigers bij de NS is dit jaar meer dan gehalveerd en het bedrijf noteerde een verlies van bijna 200 miljoen euro. De directie besloot daarom om voor een kerstgeschenk te kiezen in de vorm van twee treintickets, die medewerkers kunnen doorgeven aan anderen. Het treinpersoneel wordt opgeroepen de kaarten te schenken aan kennissen die het hebben verdiend. De medewerkers hebben zelf niks aan de kaarten, omdat zij altijd gratis mogen reizen.

De activistische groep werknemers roepen anderen op om hun geschonken treintickets weer in te leveren bij de NS. In Amsterdam komt er sowieso een inleverpunt. De hoop is dat er meerdere andere plekken zullen volgen. Niet alle werknemers zijn negatief over het geschenk. Op Twitter delen sommige werknemers wie ze blij gaan maken met het cadeau. Zo geeft Marco zijn kaarten aan een ‘kwetsbaar echtpaar’ en ook Lieke laat weten zeker te zijn dat ze iemand blij kan maken met de tickets.

Superleuk en passend bij deze tijd eindejaars bedankje ontvangen van @NS_online . Eens kijken hoe @FNVSpoor en @H_J1966 dit weer negatief kunnen neerzetten. Ben benieuwd 😆 pic.twitter.com/q1lMayPILi — Pepijn (@pepijntange) December 22, 2020