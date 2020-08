Overstromingen, kapotte tv's en kanoën door de straten: onrustige nacht door noodweer in Wezep

Heftige regen- en onweersbuien, putten die overstroomden en een blikseminslag. De nacht van donderdag op vrijdag was nat en onrustig in het Gelderse Wezep.

Regen kwam al de hele avond met bakken uit de hemel, toen de bliksem als klap op de vuurpijl rond half elf insloeg aan de Egge. De klap deed Wezep op zijn grondvesten schudden. Op social media is te lezen hoe inwoners zich rot schrokken van de keiharde knallen. (Tekst gaat verder onder tweets)

Ja was flink raak bij ons tijdens de klap alles donker en dat bij meerdere woningen, gelukkig kon door de aardlek schakelaar over te zetten het stroom er weer op..

Meerdere woningen liepen schade op. Zo werd in een huis zelfs de meterkast uit de deur geblazen en sloegen veel stoppen door, wat voor kapotte tv’s en wasmachines zorgde.

Ook viel er in een kort tijdsbestek 47mm regen. De straten leken wel grachten, er werd door een enkeling zelfs gekanood. Een pechvogel kwam met zijn auto vast te zitten in een put, waardoor alle airbags geactiveerd worden en de auto kon worden afgeschreven.

Brandweerkorpsen uit omliggende dorpen schoten te hulp, maar konden de meldingen amper bijhouden.

Na onze auto te hebben aangemeerd in hagelnieuwe haven voor ons huis, maar even 'n blik met videocamera gericht op kersverse kanaal met de passende naam "Noordsingel". In Wezep (wat trouwens 'watertje' betekent 😉) @gem_Oldebroek #wateroverlast #hoosbui #wolkreuk #wezep pic.twitter.com/EBz4A9nYUS

De blikseminslag bij De Egge in Wezep West gaf een gigantische dreun. Op dat moment stond ik even buiten voor beelden, maar zoals je kunt horen snel weer de auto in. Dé knal die iedereen in Wezep wel gehoord moet hebben vanavond. pic.twitter.com/qldRGVdGjf

— Stefan Verkerk (@Stefanuzz) August 13, 2020