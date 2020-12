De politie heeft donderdag nog twee mannen aangehouden in verband met het dodelijke ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. Het gaat om een 21-jarige man en een 23-jarige man uit Utrecht. Wat hun rol is bij het ongeval wordt nog onderzocht.

Woensdagavond laat kwam een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein om het leven bij een botsing op de snelweg. De inzittende van de andere auto ging er na de aanrijding vandoor. Die man, een 21-jarige Utrechter, werd later in de nacht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeluk.

Met de nieuwe arrestaties zitten er nu dus drie mannen vast op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke ongeluk. Ook een 25-jarige Utrechter is aangehouden. Hij weigerde na de botsing weg te gaan bij een van de auto’s. In de wagen bleken drie jerrycans te liggen, twee ervan waren leeg, in de derde zat een kleine hoeveelheid brandstof.

Beeld: Koen Laureij