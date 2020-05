FC Utrecht verrast oma Sjane met persoonlijke videoboodschap

De stoeltjes van Stadion Galgenwaard zijn al wekenlang leeg. Een gemis voor de voetbalsupporters, maar óók voor de club zelf. Omdat de supporters de club nu niet kunnen bezoeken, gaat de club op bezoek bij hen.

FC Utrecht bezorgt al de hele week videoboodschappen aan de inwoners van de regio Utrecht op een groot mobiel ledscherm, om te laten weten dat ze aan hen denken en ze een hart onder de riem te steken.

Zo zijn ze langsgegaan bij basisscholen in de regio en vandaag werden trouwe supporters persoonlijk in het zonnetje gezet. Onder wie oma Sjane. Ze is haar leven lang al fan van de club, maar zette nog nooit voet in de Galgenwaard. “Dan moest je met de bus, da’s allemaal niks voor mij.”

Onlangs werd ze 90 en om dat heuglijke feit luister bij te zetten, zou Sjane eindelijk haar cluppie live zien spelen. In de Galgenwaard. Helaas zette het coronavirus een streep door die plannen. Alle wedstrijden werden geschrapt en een feestje vieren in een stadion zit er ook even niet in.