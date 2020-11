NOC*NSF: 'Nog steeds veel grensoverschrijdend gedrag in de sport'

Bijna 72 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 50 jaar oud heeft minimaal een keer grensoverschrijdend gedrag meegemaakt in de sport die ze beoefenen of hebben beoefend. Dit blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF waarvan deze week de resultaten bekend zijn gemaakt.

Ook geeft meer dan 20 procent aan in de jeugdjaren tijdens het sporten ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te hebben gemaakt en bijna 7 procent seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het zijn conclusies waar ook de 33-jarige Ilonka uit het Utrechtse Woudenberg van schrikt. Zij heeft jarenlang rondgelopen met traumatische ervaring met haar jeugdtrainer in de hardloopsport. Ilonka: “Ik was 16 toen ik bij hem kwam en we kregen een vertrouwensband. Hij maakte me ook echt beter en ik vertrouwde hem. Het begon allemaal vanuit vertrouwen. De rolverdeling was gewoon duidelijk, hij was mijn trainer en ik luisterde altijd naar hem.”

Hand op vreemde plek

Wat begon met een hand op een vreemd plek eindigde volgens Ilonka uiteindelijk in een verkrachting. Ze heeft er lang over gezwegen. “Ik heb het na een paar jaar mijn ouders verteld en een paar goede vriendinnen. Pas in 2018 durfde ik er in het openbaar over te praten. Ook dat was niet makkelijk in het begin, want mensen stellen vragen als ‘waarom bleef je dan bij hem sporten?’.

Gelukkig gaat het nu goed met Ilonka. “Ik heb therapie gehad en daar waar ik vroeger met moeite langs plekken ging waar ik nare herinneringen aan heb, lukt me dat nu gewoon.”

Onderzoek blijft nodig

Volgens Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, blijft onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport in de toekomst nodig: “Helaas is uit dit onderzoek opnieuw naar voren gekomen dat dit gedrag nog veel te veel voorkomt in de sport. Te veel met name jonge sporters maken dit mee, soms zo ernstig dat zij daar hun leven lang last van hebben. Tegelijkertijd blijkt dat ongeveer de helft van de jeugd die dit meemaakt dat aan niemand vertelt. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de cijfers in de komende jaren zullen dalen, te beginnen door ons echt open te stellen voor iedereen die grensoverschrijdend gedrag meemaakt.”