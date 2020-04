Nijmeegse cafés die bierpakketten verkopen hangt boete van 1400 euro boven het hoofd

Een enorme domper voor horecaondernemers in Nijmegen: ze mogen van de gemeente geen bierpakketten meer verkopen. En dit was nou net een mooi extra centje ten tijde van corona. Horecazaken moeten voorlopig immers de deuren gesloten houden.

Bierpakketten lijken een leuke bijverdienste, maar volgens de Drank- en Horecawet mogen cafés en restaurants geen ‘take away alcohol’ verkopen. Vanwege de coronacrisis knijpen enkele gemeentes een oogje toe, maar Nijmegen niet. De eerste waarschuwingen zijn inmiddels uitgedeeld. Daar bovenop kan de gemeente boetes van wel 1400 euro uitdelen of zelfs je tent sluiten.

Niet voor het geld

Een van de teleurgestelde horecaondernemers is Maurice Janssen, eigenaar van Café Daen. In een videoboodschap aan burgemeester Bruls zegt hij het verbod erg jammer te vinden. “Ik snap dat ik geen alcohol mag verkopen, dan had ik een slijterijvergunning moeten hebben.”

“Ik deed het niet voor het geld”, vervolgt Janssen. “Het belangrijkste is dat de mensen het zo leuk vonden. Die ontvingen een pakketje van hun zoon, dochter of kleinkind, die zij al vijf weken niet gezien hadden.”

Stoppen met handhaving

Ook gemeenteraadsleden uit de Waalstad zijn het niet eens met het besluit. Hans van Hooft, fractievoorzitter van SP Nijmegen, maakt zich hard om de handhaving te stoppen: “Het is onzin. Burgemeester Bruls moet het beleid snel terugdraaien. Het is belangrijk dat ondernemers de kans krijgen om in ieder geval nog iets te verdienen in deze crisistijd. Al is het een kruimel.”

Bruls laat via een woordvoerder weten dat drank alleen ter plekke geconsumeerd mag worden in cafés en restaurants. “Afhalen mag niet. Bij restaurants mogen maaltijden wel afgehaald worden, drank niet. Voor supermarkten geldt een uitzondering, die mogen weer wel bezorgen. Dat staat los van de coronacrisis en is altijd zo.”

Om toch de mensen blij te blijven maken, heeft ondernemer Janssen contact opgenomen met de bezorgservice van supermarkten om op kosten van Café Daen de bierpakketten op te kunnen sturen. Donderdag zal burgemeester Bruls overleggen in welke vorm een bezorg- of afhaalservice mogelijk gemaakt kan worden en hoe controles en regels zo duidelijk mogelijk kunnen worden gesteld.