Zondagochtend is op het strand in Scheveningen opnieuw een grote zoekactie naar de vermiste surfer Mathijs. Het lichaam van de 23-jarige student uit Delft is nog altijd niet gevonden.

Opsporingsorganisatie SAR Nederland zoekt sinds 9.30 uur met zo’n 20 tot 25 mensen op het strand van Scheveningen. Ze speuren met honden en paarden het strand af. Volgens een woordvoerster is door de hard wind van zee de kans groter dat er resultaat kan worden geboekt.

Duikers met sonar

Afgelopen vrijdag werd er ook een zoekactie naar Mathijs. Duikers van duikteam PSD Nederland moesten de actie echter voortijdig staken vanwege de harde wind en hoge golven. Het team vaart met rubberboten die zijn uitgerust met sonarapparatuur. Door de slechte weersomstandigheden was die niet goed te gebruiken.

Lees ook: Zoekactie naar vermiste surfer Mathijs (23) afgebroken wegens harde wind en hoge golven

Mocht de zoekactie van SAR Nederland zondag geen resultaat opleveren, dan zoekt het duikteam komende week weer verder. Bij het surfdrama op 11 mei kwamen vijf mannen om het leven. Vier van hen zijn teruggevonden. Het lichaam van Matthijs werd bij een eerdere zoekactie gezien, maar dreef toen weg.

Emotioneel eerbetoon

Zaterdagmiddag hebben honderden mensen in Delft op indrukwekkende en aangrijpende wijze afscheid genomen van de omgekomen surfers Max en Mathijs. Het bijzondere eerbetoon vond plaats bij het pand van studentenvereniging Delftsch Studenten Corps in het centrum van de stad.

Veel bezoekers lieten hun emoties de vrije loop en zochten steun bij elkaar. Onder andere leden van de roeivereniging en hockeyvereniging kwamen samen. Ze brachten een witte roos mee, om die toe te voegen aan een steeds groter wordende bloemenzee onder een banner met de inmiddels bekende ‘vijf haringen’. Die staan symbool voor de vijf watersporters die het surfdrama niet overleefden.

Bekijk hieronder de beelden van het bijzondere eerbetoon



Redactie/ANP