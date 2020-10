Minister: 'nieuwe stint' mag binnenkort de weg op

De BSO-bus, de opvolger van de stint, mag binnenkort de openbare weg op. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) woensdag weten. De elektrische bolderkar, die door veel kinderdagverblijven werd gebruikt, werd verboden na een dodelijk ongeluk in 2018 in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar het ongeval, en zei vorig jaar dat bij het beoordelen van nieuwe voertuigen onafhankelijke experts zouden moeten worden geraadpleegd.

BSO-bus, opvolger van de stint

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de RDW deden onderzoek naar de BSO-bus, de opvolger van de stint, en zijn positief. Volgens de RDW voldoet het voertuig aan alle eisen, behalve dat het maximumaantal passagiers van acht wordt overschreden.

Op dat maximum is een uitzondering gemaakt, op verzoek van de Tweede Kamer. Bestuurders moeten voortaan wel eerst een training volgen. Ook is met de kinderopvangbranche afgesproken dat de BSO-bus zoveel mogelijk op rustige plekken wordt gebruikt, zoals op vrijliggende fietspaden of in gebieden waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden.

De SWOV heeft een aantal risico’s op een rij gezet, maar die zijn volgens de minister “voor een deel inherent aan het gebruik van lichte voertuigen in het verkeer en daarmee onvermijdelijk”.

