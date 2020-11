Nieuwe slachtoffers melden zich in serie-aanrandingszaak Alkmaar

Na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond over een serie-aanrander in Alkmaar, hebben zich twee nieuwe slachtoffers gemeld. Daarmee staat het aantal meldingen van jonge vrouwen die in de stad zijn belaagd op 23. Ook kwamen er zeventien tips binnen naar aanleiding van de uitzending.

De dader belaagde de vrouwen, voornamelijk als ze aan het hardlopen waren en er niemand in de buurt was, door hen van achteren te benaderen en bij de billen te grijpen of te slaan. De meeste incidenten speelden zich af bij stadspark Rekerhout, een aantal rondom het Achtergeestpad bij de buurt Beverkoog.

Signalement

De verdachte is een man met lichte huidskleur tussen de twintig en dertig jaar, in een zwarte jas met capuchon. Hij is tussen de 1,80 en 1,95 meter lang en gebruikte elke keer een fiets.

ANP