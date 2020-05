Nieuwe coronasneltest vertelt je binnen een uur of je corona hebt, maar het zijn er niet veel

Sinds donderdag is het in sommige Nederlandse ziekenhuizen mogelijk om een coronasneltest te doen. Binnen een uur weten patiënten of ze het virus hebben. Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een van de uitverkorene, hier worden de nieuwe testen al gebruikt. Andere Nederlandse ziekenhuizen hebben de juiste apparatuur klaarstaan, maar kunnen de testen nog niet krijgen.

De vraag naar deze sneltesten van het Amerikaanse bedrijf Cepheid is groot. Het st Jansdal heeft nu 500 testen gekregen. Dit is genoeg voor twee weken. “We hopen daarna weer nieuwe te krijgen, maar grootschalig testen is echt nog niet mogelijk”, zegt hoofdanalist Jaqcueline Mol.

Niet lukraak testen

Het grote voordeel van sneller testen is volgens Mol dat je eerder weet of een patiënt in isolatie moet. “Dit hangt af van een aantal factoren: de uitslag van de test en de ct-scan, klinische gegevens en de duur van de klachten.” Er hoeft in principe geen tweede test te worden gedaan.

Op dit moment test het ziekenhuis vooral eigen patiënten en personeel. “We kunnen niet lukraak andere mensen gaan testen, want dan hebben we straks niet genoeg voor mensen die het echt nodig hebben”, zegt Mol. Wel zijn enkele testen gebruikt voor huisarts-patiënten en bewoners van een verzorgingshuis, waarbij een sterke verdenking van besmetting met het coronavirus was.

Verstandig inzetten

Het RIVM bevestigd dat er geen enorme voorraden van deze sneltesten zijn en wijst er op om ze dus verstandig in te zetten. “Gebruik deze testen als snelle diagnostiek van belang is. Bijvoorbeeld bij mensen met hartproblemen,” zegt een woordvoerster. “Het is fijn om snel te weten of je corona hebt, maar het is niet verstandig om de testen in bijvoorbeeld een teststraat te gebruiken.”

Volgens het RIVM is de testcapaciteit op het moment voldoende. Alleen bepaalde groepen, zoals zorgpersoneel en mensen met hevige klachten worden getest. Dit wordt uitgebreid naar andere groepen, zoals leraren.