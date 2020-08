Van de ruim 4.000 mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus, zijn er 738 in de twee weken ervoor in het buitenland geweest. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwe cijfers van gezondheidsdienst RIVM.

Dat betekent dat 18,4 procent van alle nieuw ontdekte besmette personen het virus mogelijk in het buitenland heeft opgelopen, of dat ze daar misschien zelf anderen hebben besmet. Iets meer dan een kwart van die gevallen is in Frankrijk geweest, bijna een kwart was in Spanje.

Turkije en Malta

Verder zijn in vergelijking met voorgaande weken meer mensen in Turkije en op Malta geweest. Sinds 1 juli is het coronavirus vastgesteld bij 118 mensen die in Turkije zijn geweest, 64 van hen zijn in de afgelopen week positief getest. Het aantal coronapatiënten dat in Malta is geweest, is in de afgelopen week meer dan verdubbeld naar 104.

Bovendien waren er opvallend veel besmette mensen in Aruba en Tsjechië op vakantie geweest. Benieuwd welke reisadviezen per land gelden? Check het hier.

Vliegverkeer naar Marokko

Ondertussen is het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland weer hervat. In ieder geval tot en met 9 september zijn er directe vluchten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. Vorige week donderdag werden alle vluchten nog geschrapt, omdat afspraken over het vliegen tussen beide landen waren verlopen.

Luchtvaartmaatschappijen mogen nu zelf bepalen of ze hun vluchten hervatten. De reisbeperkingen vanwege corona gelden wel overigens nog steeds. Reizigers krijgen het advies alleen voor noodzakelijke reizen naar Marokko te gaan, omdat er voor dat land een oranje reisadvies geldt.

Ook mogen reizigers vanuit Marokko Nederland niet in, tenzij iemand een paspoort van een EU-land heeft. Voor alle reizigers die uit Marokko komen geldt het dringende advies om bij aankomst in ons land eerst twee weken in thuisisolatie te gaan.

