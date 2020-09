Aantal nieuwe besmettingen met corona daalt naar 823

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland is in de afgelopen dag naar 823 gedaald. Woensdag werden er nog 1.140 nieuwe gevallen gemeld bij gezondheidsdienst RIVM. Dat was het hoogste aantal op een dag sinds april.

De meeste nieuwe besmettingen worden nog altijd in de Randstad gerapporteerd. De regio Rotterdam is op dit moment de grootste brandhaard van ons land: daar werd het virus sinds woensdag bij 157 mensen vastgesteld. In en rond Amsterdam kwamen er 141 gevallen bij, gevolgd door Den Haag en omstreden met 77.

Flink op en neer

Mensen tussen de 20 en 40 jaar raken het vaakst besmet. Deze groep is verantwoordelijk voor bijna de helft van het aantal nieuwe gevallen. Ruim een kwart is tussen de 40 en 60 jaar, 15 procent is ouder dan 60 jaar, 12 procent is jonger dan 20 jaar. Dat beeld is al enkele weken hetzelfde.

Het aantal nieuwe besmettingen gaat de afgelopen dagen flink op en neer. Zondag werden er 925 positieve tests gemeld, om vervolgens te dalen naar 797 op maandag. Dinsdag steeg het aantal nieuwe gevallen juist weer naar 964 en daarna op woensdag te pieken naar 1.140.

